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HALKA ARZ BİLGİLERİ

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  eş liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.

 

“Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) ya da Borsa İstanbul A.Ş’nin herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, SPK tarafından onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (www.kap.org.tr), Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (www.yaylabakliyat.com.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.  (www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.ykyatirim.com.tr) adresli internet sitelerinde yayımlanan, Şirket ve halka arz edilecek paylara ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.”

 

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

https://www.ykyatirim.com.tr/

 

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

https://www.garantibbvayatirim.com.tr/

Şirket

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş

Aracı Kurumlar        

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ANADOLU YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş., BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş., BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş., GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş., HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş., MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş., PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş., QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş., VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş., ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,

Borsada İşlem Göreceği Pazar

Yıldız Pazar

Borsa Kodu/Ticker         

YYLGD

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

430.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

472.600.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü

42.600.000 TL nominal (Sermaye Artışı)

 

28.400.000 TL nominal (Ortak Satışı)

Halka Arz Büyüklüğü

887.500.000 TL

Halka Arz Fiyatı

12,50 TL

Halka Arz Tarihleri

11-12-13 Mayıs  2022

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi

Oransal Dağıtım

Fiyat İstikrarı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 


Onaylı İzahname

Ek-1 Şirket Esas Sözleşmesi

Ek-2 İç Yönerge

Ek-3 Yayla Agro Gıda Bağımsız Denetim Raporu

Ek-4 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Ek-5 Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Ek-5b Değerleme Raporları

Ek-6 Hukukçu Raporu

Ek-6b Hukukçu Raporu Ekleri

Ek-7 Hukuk Bürosu Sorumluluk Beyanı

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu