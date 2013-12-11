Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.
“Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) ya da Borsa İstanbul A.Ş’nin herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, SPK tarafından onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (www.kap.org.tr), Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (www.yaylabakliyat.com.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.ykyatirim.com.tr) adresli internet sitelerinde yayımlanan, Şirket ve halka arz edilecek paylara ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.”
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
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Şirket
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Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş
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Aracı Kurumlar
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A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ANADOLU YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş., BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş., BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş., GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş., HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş., MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş., PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş., QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş., VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş., ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,
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Borsada İşlem Göreceği Pazar
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Yıldız Pazar
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Borsa Kodu/Ticker
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YYLGD
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Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
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430.000.000 TL
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
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472.600.000 TL
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Halka Arz Miktarı ve Türü
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42.600.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
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28.400.000 TL nominal (Ortak Satışı)
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Halka Arz Büyüklüğü
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887.500.000 TL
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Halka Arz Fiyatı
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12,50 TL
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Halka Arz Tarihleri
|
11-12-13 Mayıs 2022
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Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
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Sabit Fiyatla Talep Toplama
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Dağıtım Yöntemi
|
Oransal Dağıtım
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Fiyat İstikrarı
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.