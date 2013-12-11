HALKA ARZ BİLGİLERİ

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecektir.

“Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) ya da Borsa İstanbul A.Ş’nin herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, SPK tarafından onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (www.kap.org.tr), Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (www.yaylabakliyat.com.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( www.ykyatirim.com.tr ) adresli internet sitelerinde yayımlanan, Şirket ve halka arz edilecek paylara ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.”

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

https://www.ykyatirim.com.tr/

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

https://www.garantibbvayatirim.com.tr/